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16:12, 12 мая 2023Мир

Иран освободил из-под стражи двух граждан Франции

Глава МИД Франции Колонна: Иран досрочно освободил двух французских граждан

Фото: Adrienne Surprenant / AP

Иран досрочно освободил из-под стражи двух обвиненных в шпионаже французов, заявила глава МИД Франции Катрин Колонна. Слова дипломата приводятся в сообщении, опубликованном на сайте французского внешнеполитического ведомства.

«Наши соотечественники Бенжамен Бриер и Бернар Фелан, до сих пор содержавшиеся под стражей в Иране, в эту пятницу 12 мая направляются во Францию». — сказала министр в ходе встречи со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.

По словам главы МИД, Центр кризисов и поддержки при посольстве Франции в Тегеране оказывал поддержку задержанным на протяжении всего периода задержания на протяжении всего периода содержания в иранской тюрьме. Колонна поблагодарила всех, «кто работал над освобождением» Бриера и Фелана и подтвердила готовность Парижа освободить всех заключенных в Иране французов.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель осудил казнь иранско-британского гражданина Алирезы Акбари, приговоренного в Иране к высшей мере наказания за шпионаж. Известно, что власти Ирана привели в исполнение смертный приговор в отношении бывшего заместителя министра обороны страны, который имел два гражданства.

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Глеб Бажуткин
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