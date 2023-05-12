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07:30, 12 мая 2023Ценности

Похудевшая на 18 килограммов актриса показала тело в бикини

Похудевшая на 18 килограммов актриса Минди Калинг показала тело в бикини Andie Swim

Фото: Andie Swim

Американская актриса Минди Калинг, которая сбросила 18 килограммов, показала результат похудения на фото в купальнике. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

43-летняя знаменитость опубликовала серию снимков, на которых она позирует на пляже напротив океана. Телезвезду запечатлели в бикини бирюзового цвета в желтую полоску в сочетании с блестящей повязкой на бедра. При этом ее волосы были распущены, а на лице присутствовал макияж в нюдовых оттенках. Из аксессуаров на ней — небольшие серьги-кольца.

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Известно, что Калинг поделилась упомянутыми изображениями ради рекламы бренда плавательных костюмов Andie Swim. «Я чувствую себя уверенно в своем теле! К сожалению, я не чувствовала себя так на протяжении всей жизни. Сейчас все отлично», — высказалась она.

Об изменениях во внешности Калинг впервые заговорили в начале марта 2022 года, когда она пришла на кинопремию «Оскар». Тогда ее сфотографировали в белом костюмном платье бренда Giuseppe Zanotti с полупрозрачным корсетным верхом и открытыми плечами.

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Майя Пономаренко
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