В московской квартире нашли мумифицированное тело мужчины

В квартире на юго-западе Москвы нашли мумифицированное тело 87-летнего пенсионера

В квартире на северо-западе Москвы нашли мумифицированное тело мужчины. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, погибшему было 87 лет. Неизвестно, сколько времени его тело пролежало в квартире и по какой причине он умер. У пенсионера есть 62-летний сын.

После обнаружения погибшего сотрудники правоохранительных органов начали проверку, обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее на севере Москвы в запертой изнутри квартире нашли сидящую на диване мумию 68-летней пенсионерки. Ее обнаружили после того, как в полицию обратилась 71-летняя москвичка, которая не могла разыскать свою двоюродную сестру.