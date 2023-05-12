Постпред Крыма предостерег Британию от втягивания в конфликт на Украине

Постпред Крыма Мурадов: Британия после поставки Украине ракет рискует стать опустошенной

Вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов предупредил Великобританию о риске остаться опустошенной территорией от втягивания в конфликт на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению постпреда республики, это произойдет после «оснащения бандероцев британскими дальнобойными ракетами, нацеленными на российский Крым».

«Этот конфликт не имел никакого отношения к Великобритании», — подчеркнул Мурадов, указав, что англичане лишились инстинкта самосохранения из-за правящих ими стран.

Вице-премьер Крыма посоветовал Лондону поберечь корону, «с трудом натянутую на голову нового британского монарха».

Ранее глава Минобороны (МО) Британии Бен Уоллес подтвердил отправку Киеву крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. «Сегодня я могу подтвердить, что Великобритания передает Украине ракеты Storm Shadow», — заявил министр.

