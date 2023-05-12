Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:46, 12 мая 2023Мир

США пообещали приложить все усилия для восполнения нехватки вооружений Киева

Блинкен пообещал, что США приложат все усилия для восполнения нехватки вооружений Украины

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что власти США приложат все усилия для восполнения нехватки вооружений и боеприпасов у Украины, если Киев направит соответствующий запрос Вашингтону. С таким заявлением он выступил в интервью телеканалу PBS.

По его словам, власти США ежедневно работают с Украиной и с рядом стран, чтобы убедиться, что у Киева есть необходимая поддержка.

«Если существует недостаток, нехватка они скажут нам, и мы приложим все усилия, чтобы их восполнить», — сказал Блинкен, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского, который обвинил Запад в недостаточных поставках бронетехники для контрнаступления Киева.

Ранее Зеленский заявил, что необходимо отложить контрнаступление, так как войскам нужно больше времени для подготовки — они ожидают доставки западной военной помощи.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны опровергло заявления о прорыве обороны в зоне СВО
Оценена способность БМП-3 уничтожать американскую БМП Bradley
В Калифорнии произошло землетрясение
Decathlon нашла покупателя на часть своих магазинов в России
В Британии рассказали о провале планов Запада насчет капитуляции России
США пообещали приложить все усилия для восполнения нехватки вооружений Киева
Россиянам перечислили признаки поддельной платежки за услуги ЖКХ
Умер актер из «12 стульев» и «Бронзовой птицы»
Раскрыта информация о состоянии избитой актрисы из «Улиц разбитых фонарей»
В Казахстане заявили о проблемах из-за санкций против России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.