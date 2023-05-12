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04:30, 12 мая 2023Наука и техника

Найдено новое направление для мужских контрацептивов

Nature Communications: найден ключевой компонент для созревания сперматозоидов

Фото: Aloha Hawaii / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Университета Осаки нашли ключевой компонент для созревания сперматозоидов. Это открытие потенциально может привести к созданию нового направления мужских контрацептивов. Результаты работы описаны в журнале Nature Communications.

Авторы провели генетическое редактирование в эксперименте на мышах, чтобы контролировать экспрессию белка NELL2. Это позволило проследить точные молекулярные механизмы созревания мужской половой клетки. NELL2 — крупный белок, выделяемый яичником, который перемещается к придатку яичка, связывается с рецептором ROS1, сигнализируя о начале созревания сперматозоидов.

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Также был выявлен еще один важный белок NICOL, который образует молекулярный комплекс с NELL2 и помогает контролировать созревание спермы. Без NICOL NELL2 не сможет правильно сообщать о созревании, что приводит к нарушению всего процесса. Так, подопытные животные, у которых отсутствовал NICOL, были стерильны. В то же время когда экспрессия NICOL была активирована, фертильность восстановилась.

Отключение NICOL могло бы предотвратить созревание спермы, что актуально для разработки новых средств контрацепции. При этом увеличение экспрессии NICOL может быть использовано для лечения бесплодия.

В будущем исследовательская группа планирует провести дополнительную серию экспериментов на человеческих клетках и тканях.

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Елена Апазиди
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