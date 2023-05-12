Участник популярного шоу на ТНТ объяснил закрытие проекта
Известный комик, участник популярного шоу Talk на канале ТНТ Тимур Каргинов раскрыл причину, по которой проект прекратил свое существование. В эфире подкаста «Бухарог Лайв», запись которого доступна на YouTube, он объяснил закрытие программы словами «всему свое время».
«Мне кажется, всему свое время. На момент 2020-2021 годов такого рода шоу (как Talk — прим. «Ленты.ру»), мне кажется, выглядели хорошо. (...) Сейчас это уже стало слишком просто. (...) В какой-то момент у тебя пропадает ощущение, что ты делаешь что-то особенное», — сказал Каргинов, отвечая на вопрос о том, почему съемки программы прекратились.
Комик также выразил мнение, что за время съемок участники Talk никак не развиваются. «И это шоу никуда не разовьешь, куда его разовьешь?» — добавил Каргинов.
В феврале 2022 года комик и капитан команды КВН «Сборная Камызякского края» Азамат Мусагалиев заявил, что участники Talk «немного друг другу поднадоели». По словам юмориста, он пересматривал последние выпуски проекта и у него сложилось впечатление, что команда шоу заскучала и «уперлась куда-то не туда». Тогда он затруднился ответить на вопрос о том, будет ли работа над новыми выпусками передачи.
Программа Talk (в переводе с английского языка — «Разговор») выходила на канале ТНТ в 2020-2021 годах. Участниками проекта были комики Азамат Мусагалиев, Нурлан Сабуров, Руслан Белый и Тимур Каргинов. В студии они обсуждали вопросы из разных сфер жизни. Во втором сезоне из проекта ушел Белый, а в роли четвертого собеседника стали выступать приглашенные ведущие.