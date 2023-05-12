Участник популярного шоу на ТНТ объяснил закрытие проекта

Комик Тимур Каргинов объяснил закрытие шоу Talk на ТНТ словами «всему свое время»

Известный комик, участник популярного шоу Talk на канале ТНТ Тимур Каргинов раскрыл причину, по которой проект прекратил свое существование. В эфире подкаста «Бухарог Лайв», запись которого доступна на YouTube, он объяснил закрытие программы словами «всему свое время».

«Мне кажется, всему свое время. На момент 2020-2021 годов такого рода шоу (как Talk — прим. «Ленты.ру»), мне кажется, выглядели хорошо. (...) Сейчас это уже стало слишком просто. (...) В какой-то момент у тебя пропадает ощущение, что ты делаешь что-то особенное», — сказал Каргинов, отвечая на вопрос о том, почему съемки программы прекратились.

Комик также выразил мнение, что за время съемок участники Talk никак не развиваются. «И это шоу никуда не разовьешь, куда его разовьешь?» — добавил Каргинов.

В феврале 2022 года комик и капитан команды КВН «Сборная Камызякского края» Азамат Мусагалиев заявил, что участники Talk «немного друг другу поднадоели». По словам юмориста, он пересматривал последние выпуски проекта и у него сложилось впечатление, что команда шоу заскучала и «уперлась куда-то не туда». Тогда он затруднился ответить на вопрос о том, будет ли работа над новыми выпусками передачи.

Программа Talk (в переводе с английского языка — «Разговор») выходила на канале ТНТ в 2020-2021 годах. Участниками проекта были комики Азамат Мусагалиев, Нурлан Сабуров, Руслан Белый и Тимур Каргинов. В студии они обсуждали вопросы из разных сфер жизни. Во втором сезоне из проекта ушел Белый, а в роли четвертого собеседника стали выступать приглашенные ведущие.