В Минобороны рассказали об отражении множества атак ВСУ. Что известно о боях на линии фронта?

В Минобороны России рассказали об отражении множества атак ВСУ за последние сутки

В Минобороны России заявили об отражении множества атак ВСУ на линии фронта 11 мая. Так, на соледарском тактическом направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение последних суток вели наступательные действия на всей линии боевого соприкосновения протяженностью более 95 километров. Прорывов обороны российских войск допущено не было, сообщили журналистам в министерстве обороны.

В российском военном ведомстве уточнили, что ВСУ предприняли за сутки на этом участке в общей сложности 26 атак, в которых были задействованы более тысячи военнослужащих, до 40 танков, а также другая военная и специальная техника.

В Артемовске продолжаются бои за городские кварталы

Как заявили в министерстве обороны, в западной части Артемовска штурмовые отряды продолжали вести бои по овладению городскими кварталами. Им оказывали поддержку силы воздушно-десантных войск (ВДВ), которые прикрывали фланги артемовской группировки, пресекая попытки ВСУ контратаковать на этих участках.

По сообщению военного ведомства, за сутки самолеты воздушно-космических сил (ВКС) России совершили девять боевых вылетов. Артиллерия группировки выполнила 64 огневые задачи.

Под Донецком ВСУ потеряли за сутки около 900 солдат, заявили в Минобороны

Около населенных пунктов Часов Яр и Богдановка в ДНР ударами авиации и артиллерии поражены подразделения противника. Кроме того, в районе Авдеевки уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

На малоильиновском направлении с целью повышения устойчивости обороны российскими войсками занят рубеж Берховского водохранилища.

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) около Часова Яра сбит истребитель Су-27 Воздушных сил Украины.

Всего на донецком направлении за сутки потери украинских сил составили около 900 солдат убитыми и ранеными, более 30 единиц бронетехники, а также семь автомобилей, две гаубицы Д-30 и одна гаубица L-118 производства Великобритании, заявили в Минобороны России.

900 солдат потеряли ВСУ на донецком направлении по данным Минобороны России

На купянском и краснолиманском направлениях обнаружили диверсантов

На купянском направлении авиацией и артиллерией поражены подразделения ВСУ в районах Двуречного Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР).

Кроме того, минувшей ночью в районе Котляровки Харьковской области было пресечено действие диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).

Всего на данном направлении за сутки ВСУ потеряли свыше 60 солдат, а также боевую бронированную машину, два автомобиля, две ракетные системы залпового огня (РСЗО) «Град», артиллерийскую система М109 Paladin производства США, а также самоходную артиллерийскую установку «Акация».

В районе населенного пункта Боровая Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

На краснолиманском направлении российская авиация и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в районе Торского Донецкой народной республики.

Ночью около Червоной Дибровы и Кременной в ЛНР уничтожены две ДРГ. Всего за сутки на этом направлении ликвидировано свыше 75 украинских солдат, три боевые бронированные машины, три пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-20.

На южнодонецком, запорожском и херсонском направлениях также шли бои

На южнодонецком и запорожском направлениях авиацией и артиллерией поражены силы ВСУ в районах населенных пунктов Водяное и Угледар в ДНР.

Потери украинской стороны составили до 110 солдат, один танк, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На херсонском направлении в течение последних суток уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Акация».

В районе Запорожья уничтожено хранилище топлива для военной техники ВСУ. А около города Никополь Днепропетровской области поражен украинский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы «Зоопарк-1».

11 мая распространялись многочисленные сообщения о начале контрнаступления ВСУ, но большинство из них опровергли

Минобороны России опровергло распространенные в Telegram-каналах сообщения о прорыве обороны на различных участках линии боевого соприкосновения с ВСУ.

«Заявления, распространенные отдельными Telegram-каналами об имевших место "прорывах обороны" на различных участках линии боевого соприкосновения, не соответствуют действительности», — заявили в военном ведомстве.

Отмечалось, что по состоянию на 22:00 четверга, 11 мая, на купянском, запорожском и херсонском направлениях активные действия не ведутся. В министерстве подчеркнули, что общая обстановка в районе проведения спецоперации находится под контролем.