В России запустили новую платформу для онлайн-шопинга по всему миру

В России запустили новую платформу Brandly для онлайн-шопинга по всему миру

Группа компаний Inventive Retail Group сообщила о запуске новой платформы Brandly для онлайн-шоппинга по всему миру. Об этом сообщает РИА Новости со ссылку на пресс-службу дистрибутора.

Отмечается, что срок доставки товаров составляет от двух до четырех недель, но его планируют сократить до недели.

Площадка обещает гарантийное обслуживание в случае обнаружения дефекта. Таким образом, замена товара происходит на этапе отправки из страны отправителя.

Маркетологи прогнозируют платформе большие перспективы, ведь часть известных брендов ушли из России, а некоторые категории товаров так и не заполнились в полной мере.

Ранее сообщалось, что у россиян появилась заказать одежду из новых коллекций ушедших из страны брендов на сайте интернет-магазина Ozon. В ассортименте ретейлера оказались наряды на весну и лето 2023 года от таких массмаркетовых марок, как Zara, H&M и Stradivarius. Также стали доступны предметы гардероба компаний Liu Jo, Calvin Klein, Levi's и обувь Nike.