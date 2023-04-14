У россиян появилась возможность купить одежду из новых коллекций Zara и H&M

На Ozon стала доступна к покупке одежда из новых коллекций брендов Zara и H&M

У россиян появилась возможность купить одежду из новых коллекций ушедших из страны брендов. Соответствующие товары представлены на сайте интернет-магазина Ozon.

В ассортименте ретейлера оказались наряды на весну и лето 2023 года от таких массмаркетовых марок, как Zara, H&M и Stradivarius. Также стали доступны предметы гардероба компаний Liu Jo, Calvin Klein, Levi's и обувь Nike.

В описании указывается, что маркетплейс проверил подлинность данной продукции. Она помечена знаком «Оригинальный товар».

Ранее сообщалось, что магазины бренда Maag, который пришел в Россию на смену испанской марке Zara, массово откроются в стране к началу лета. Компания обязалась до 1 июня начать работу точек в наиболее посещаемых торговых центрах Москвы, среди которых Columbus, «Авиапарк», «Метрополис», «Атриум», «Европейский» и другие.