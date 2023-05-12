Девятилетний воспитанник российского детдома отравился лекарствами и впал в кому

В Бурятии девятилетний воспитанник детдома отравился лекарствами и впал в кому

В Баргузинском районе Бурятии девятилетний воспитанник детдома отравился лекарственными препаратами и впал в кому. Об этом сообщает «Байкал-Daily».

Инцидент произошел вечером 11 мая. По предварительной информации МВД, ребенок мог отравиться лекарствами, которые нашел в заброшенном здании, возвращаясь из школы.

Комментируя произошедшее Telegram-каналу «Ариг Ус», в Минздраве Бурятии уточнили, что мальчик находится в стабильно тяжелом состоянии. Его эвакуируют в медучреждение Улан-Удэ для оказания специализированной помощи.

Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку по факту случившегося и устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что школьник из Калининграда отравился психотропным препаратом, найденным в аптечке времен СССР на заброшенном складе. Подростка доставили в реанимацию.