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19:13, 12 мая 2023Силовые структуры

В Минюсте предложили знакомить обвиняемых с материалами уголовных дел онлайн

Минюст планирует упростить обвиняемым процедуру ознакомления с материалами дел

Фото: Finn Winkler / dpa / Globallookpress.com

Министерство юстиции планирует знакомить обвиняемых с материалами уголовных дел онлайн. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в ведомстве уже готовят соответствующий законопроект. Он должен упростить процедуру ознакомления с материалами для обвиняемых и всех заинтересованных лиц. В ведомстве отмечают, что сделан большой блок по цифровизации. В ближайшее время будут расширены возможности использования электронных документов на стадии предварительного расследования органами следствия и прокуратурой.

11 мая Минюст России назвал основания для признания иноагентом.

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Владимир Седов
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