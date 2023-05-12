В Минюсте предложили знакомить обвиняемых с материалами уголовных дел онлайн

Минюст планирует упростить обвиняемым процедуру ознакомления с материалами дел

Министерство юстиции планирует знакомить обвиняемых с материалами уголовных дел онлайн. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в ведомстве уже готовят соответствующий законопроект. Он должен упростить процедуру ознакомления с материалами для обвиняемых и всех заинтересованных лиц. В ведомстве отмечают, что сделан большой блок по цифровизации. В ближайшее время будут расширены возможности использования электронных документов на стадии предварительного расследования органами следствия и прокуратурой.

11 мая Минюст России назвал основания для признания иноагентом.