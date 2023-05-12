Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:21, 12 мая 2023Россия

Появился снимок с места жесткой посадки вертолета в Приморье

Следственный комитет опубликовал снимок с места жесткой посадки вертолета в Приморье

Фото: МСУТ СК России

Следственный комитет опубликовал снимок с места жесткой посадки вертолета Ми-2 в Приморье. Кадр выложен на официальном сайте восточного межрегионального управления ведомства на транспорте.

На опубликованном фото видно, что вертолет при приземлении не получил серьезных повреждений — у транспортного средства повреждены лишь шасси и хвостовая часть.

В Следственном комитете уточнили, что ведомство проводит проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

О жесткой посадке вертолета сообщалось утром 12 мая. Известно, что при посадке Ми-2 оборвал линии электропередачи. Пилота на месте не оказалось. Сотрудники полиции выяснили, что вертолет принадлежит ЧОПу, а его пилотом значится 64-летний житель Владивостока.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Командующий Черноморским флотом рассказал об ударах «Калибрами» по объектам ВСУ
Петербургский пенсионер попал в реанимацию после столкновения с велосипедистом
Стали известны подробности о состоянии госпитализированного режиссера Панфилова
В США подали иск на администрацию Байдена из-за мигрантов
Военкор объяснил задержку наступления ВСУ ударами российской авиации
В правительстве не поддержали поправки в законопроект о мобилизации
Глава чемпионата Испании назвал первый шаг к возвращению Месси в «Барселону»
В Госдуме высказались об идее организовать военные сборы для неслуживших россиян
Участник популярного шоу на ТНТ объяснил закрытие проекта
Россиянка объяснила причину убийства четырехлетнего сына
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.