Россиянин захотел пошутить над знакомым и выстрелил себе в голову из пистолета

Don Mash: житель Ростова-на-Дону захотел пошутить и выстрелил себе в голову из пистолета

Житель Ростова-на-Дону ради пранка выстрелил себе в голову из травматического пистолета. Об этом пишет Telegram-канал Don Mash.

По информации авторов поста, ростовчанин пришел в гости к своему знакомому, чтобы попить пива, увидел у него дома пистолет и захотел пошутить. Мужчина взял оружие, поднес к виску и нажал на курок.

Как оказалось, пистолет был заряжен. Россиянина госпитализировали с травмой головы и поместили в реанимацию. Сейчас он находится в сознании, пишет канал.

Ранее житель подмосковного Можайска попытался в шутку сымитировать применявшуюся на Руси казнь в виде сажания на кол, но с использованием штык-ножа времен Великой Отечественной войны. В результате россиянин случайно сел на острие оружия, погрузив его на 30 сантиметров в промежность.