Небензя в ООН указал на игнорирование Западом гонений канонического православия на Украине

Запад игнорирует гонение Киевом канонического православия на Украине, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Дипломат призвал Совет Безопасности (СБ) Всемирной организации повлиять на Киев. Его цитирует ТАСС.

«Никто из наших бывших западных коллег не обратился к Украине с призывом соблюдать права верующих», — сказал Небензя, добавив, что в западных странах не хотят понять смысл происходящего, какие гонения на канонических православных верующих происходят на Украине.

«Призываем тем не менее коллег по СБ и государства-члены ООН и международные правозащитные организации задуматься над прозвучавшей информацией и повлиять на Киев», — подчеркнул российский дипломат.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала президента Украины Владимира Зеленского предателем и «пособником фашистов 80 лет спустя», а также «воплощением Иуды в 21 веке». «Отменив День Победы 9 мая, он раз и навсегда предал своих предков», — сообщила она.