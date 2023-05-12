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12:42, 12 мая 2023Ценности

Джулия Фокс прогулялась по улице в наряде из презервативов

Актриса Джулия Фокс прогулялась по Лос-Анджелесу в топе и сапогах из презервативов

Фото: Rachpoot / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images

Американская актриса и модель Джулия Фокс появилась на публике в наряде с необычным дизайном и привлекла внимание папарацци. Снимки публикует Daily Mail.

33-летняя манекенщица прогулялась по улицам Лос-Анджелеса в мини-юбке белого цвета и прозрачном кроп-топе, выполненном из презервативов. Кроме того, из этого средства контрацепции были выполнены сапоги и сумка телезвезды. При этом волосы она распустила, а на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках и фигурную стрелку.

Фото: Rachpoot / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images

На размещенных кадрах видно, что Фокс отказалась от нижнего белья, поэтому из-под самодельного топа виднелась ее оголенная грудь. Журналисты предположили, что данную одежду инфлюэнсер изготовила самостоятельно.

В марте Джулия Фокс опровергла слухи о приеме лекарства для диабетиков ради похудения. «Все эти люди говорят, что я принимаю средства для похудения… Люди говорят, что я принимаю Ozempic или как там это называется. Нет, и у меня никогда его не было», — заявила она.

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Карина Черных
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