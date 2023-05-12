Врач оценила опасность просроченных продуктов

Диетолог Аплетаева: просроченные колбаса и яйца грозят диареей, а хлеб — рвотой

Употребление просроченных продуктов может привести к различным расстройствам пищеварения, предупредила врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева. Опасность таких продуктов она оценила в беседе с «Москвой 24».

По ее словам, просроченные продукты нельзя есть сырыми, варить или обжаривать, даже если плесень видна на небольшом участке. В просроченных продуктах белкового происхождения (яйца, колбаса, сосиски, сыр), продолжила диетолог, после истечения срока годности могут в большом количестве появляться различные микроорганизмы. «Рвота, диарея, повышение температуры — это симптомы, которые характерны для микробного отравления», — добавила она.

Употребление просроченного хлеба, отметила Аплетаева, грозит отравлением плесневыми грибами. «Дрожжевые грибы могут вызвать отравление, схожее по симптоматике с микробным. Тоже может быть тошнота, головная боль», — объяснила диетолог, добавив, что при такой интоксикации печень не справляется с нагрузкой.

Ранее терапевт Александр Лаврищев рассказал о продуктах, которые могут спровоцировать отравление на даче. По его словам, к отравлению может привести свежая зелень, на поверхности которой могут жить опасные бактерии.