Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:35, 12 мая 2023Забота о себе

Врач оценила опасность просроченных продуктов

Диетолог Аплетаева: просроченные колбаса и яйца грозят диареей, а хлеб — рвотой

Фото: Сергей Васильев / Коммерсантъ

Употребление просроченных продуктов может привести к различным расстройствам пищеварения, предупредила врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева. Опасность таких продуктов она оценила в беседе с «Москвой 24».

По ее словам, просроченные продукты нельзя есть сырыми, варить или обжаривать, даже если плесень видна на небольшом участке. В просроченных продуктах белкового происхождения (яйца, колбаса, сосиски, сыр), продолжила диетолог, после истечения срока годности могут в большом количестве появляться различные микроорганизмы. «Рвота, диарея, повышение температуры — это симптомы, которые характерны для микробного отравления», — добавила она.

Употребление просроченного хлеба, отметила Аплетаева, грозит отравлением плесневыми грибами. «Дрожжевые грибы могут вызвать отравление, схожее по симптоматике с микробным. Тоже может быть тошнота, головная боль», — объяснила диетолог, добавив, что при такой интоксикации печень не справляется с нагрузкой.

Материалы по теме:
«Кожа покрылась огромными пятнами» Рынок косметики наводнили подделки. Как продавцы наживаются на здоровье россиян?
«Кожа покрылась огромными пятнами»Рынок косметики наводнили подделки. Как продавцы наживаются на здоровье россиян?
26 марта 2023
Зачем нужен коллаген? Почему он так важен для кожи и стоит ли его принимать
Зачем нужен коллаген?Почему он так важен для кожи и стоит ли его принимать
28 апреля 2023

Ранее терапевт Александр Лаврищев рассказал о продуктах, которые могут спровоцировать отравление на даче. По его словам, к отравлению может привести свежая зелень, на поверхности которой могут жить опасные бактерии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Разведка ЕС озвучила потери Украины с начала СВО
Главком ВСУ впервые появился на публике после слухов о его гибели
Эрдоган ответил оппоненту на обвинение России во вмешательстве в выборы в Турции
Неизвестные похитили сына владельца сети клиник «Гемотест» Газиева
Медведев назвал МУС сборищем «правовых импотентов»
VK открыла доступ к уникальному контенту
Медведев высказался о целях СВО
В России девятилетний мальчик задохнулся в квартире из-за неисправной вентиляции
Названы города России для невыгодной сдачи жилья в аренду
Бельгия передаст 92 миллиона евро конфискованных у России активов Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.