Обвинение потребовало посадить вора в законе Турка на 25 лет

Прокурор запросил для молдавского вора в законе Турка 25 лет колонии

Обвинение в лице прокурора запросило 25 лет колонии для гражданина Молдавии Андрея Торкунова, известного в криминальном мире, как вор в законе Турок. Об этом из зала Московского городского суда сообщает корреспондент «Ленты.ру» Илона Палей.

Подсудимый обвиняется по статье 210 («Занятии высшего положения в преступной иерархии») Уголовного кодекса (УК) РФ и 161 и 163 («грабеж и вымогательство, совершенные группой лиц в особо крупном размере») УК РФ. 41-летний криминальный авторитет отбыл несколько сроков за торговлю наркотиками, он получил воровской титул 11 июня 2013 года.

Турка задержали в Москве в феврале 2021 года. Его заподозрили в вымогательстве у бизнесмена 2,4 миллиона рублей. По версии следствия, в 2015 году Турок с соучастниками угрожал мужчине и его семье расправой, если коммерсант не выплатит им деньги.

В мае 2020 года сообщалось, что вора в законе лишили российского гражданства. Сотрудники столичной полиции выяснили, что Торкунов не сообщил о непогашенной и неснятой судимости при получении паспорта. Авторитет — гражданин Молдавии — получил его в упрощенном порядке как бывший гражданин СССР.