У летучих мышей обнаружили полезный для людей белок

Cell: у летучих мышей обнаружен предотвращающий воспаление и старение белок

Ученые из Медицинской школы Университета Дьюка обнаружили у летучих мышей полезный белок, перспективный для формирования новых направлений лечения воспалительных заболеваний у людей. Результаты работы опубликованы в журнале Cell.

Авторы сосредоточились на способности этих животных переносить вирусы без особого вреда для себя. Они изучили мульти-белковые комплексы инфламмасомы, которые провоцируют сильное воспаление, наблюдающееся при многих заболеваниях и при снижении функций во время старения.

Выяснилось, что белок ASC2 способен подавлять инфламмасомы, предотвращая воспаление. Это означает, что ключевой механизм контроля воспаления — активность ASC2. Именно он обеспечивает высокую продолжительность жизни летучих мышей, а также возможность переносить вирусы, не болея.

Более подробное исследование показало, что в ASC2 находятся четыре важные аминокислоты, которые отвечают за эффективность белка в подавлении воспаления. Он получил такую способность в результате эволюции. В эксперименте на генетически модифицированных грызунах с замененным белком удалось достичь ослабления воспаления и снижения тяжести заболеваний, вызванных различными патогенами, в том числе вирусами.

Открытие может привести к разработке препаратов, которые будут имитировать противовоспалительный эффект белка, что поможет лечить воспалительные заболевания и, возможно, замедлить старение. На данный момент ученые подали заявку на патент и изучают коммерческие возможности для производства лекарств.