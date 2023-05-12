В России признали нежелательным «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи»

Минюст признал нежелательной японскую организацию «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи»

Минюст России признал нежелательной деятельность японской неправительственной организации (НПО) «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи». Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Ранее в перечень нежелательных организаций японскую НПО внесла Генпрокуратура РФ. По ее данным, главной целью союза было отторжение от России части ее территории — островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды. Также организация формировала негативное мнение о России и представляла угрозу основам конституционного строя и безопасности страны.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РФ признала нежелательной организацию «Съезд народных депутатов» из Польши.