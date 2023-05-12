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19:40, 12 мая 2023Силовые структуры

В России признали нежелательным «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи»

Минюст признал нежелательной японскую организацию «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи»

Фото: Aleksander Lyskin / Russian Look / Globallookpress.com

Минюст России признал нежелательной деятельность японской неправительственной организации (НПО) «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи». Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Ранее в перечень нежелательных организаций японскую НПО внесла Генпрокуратура РФ. По ее данным, главной целью союза было отторжение от России части ее территории — островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды. Также организация формировала негативное мнение о России и представляла угрозу основам конституционного строя и безопасности страны.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РФ признала нежелательной организацию «Съезд народных депутатов» из Польши.

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Илона Палей
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