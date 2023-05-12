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19:36, 12 мая 2023Бывший СССР

Зеленский ввел санкции против оборонных предприятий России и Белоруссии

Зеленский ввел санкции против 200 оборонных предприятий России и Белоруссии

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 200 оборонных предприятий России и Белоруссии сроком на 10 лет, сообщает ТАСС.

В подписанном указе фигурируют такие российские предприятия, как Роскосмос, Центральный научно-исследовательский институт Минобороны РФ, АО ГЛОНАСС, автономная некоммерческая организация «Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники» и другие.

Ограничения также коснулись 17 белорусских компаний, среди них конструкторское бюро «Дисплей», Гомельский завод литья и нормалей, Могилевский вагоностроительный завод, ОАО «Гомсельмаш».

Ранее Зеленский ввел санкции против компаний и лиц, связанных с предприятием «Запорожсталь», которое входит в компанию «Метинвест» украинского олигарха Рината Ахметова. Этот комбинат является одним из самых крупных металлургических предприятий в Европе.

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Алевтина Запольская
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