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18:24, 12 мая 2023Бывший СССР

Зеленский ввел санкции против связанных с Ахметовым лиц

Президент Украины Зеленский ввел санкции против лиц и компаний, связанных с Ахметовым

Фото: Ирина Александрова / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против компаний и лиц, связанных с украинским олигархом Ринатом Ахметовым. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

«Первый санкционный пакет — в отношении "Запорожстали". Своим указом наложил ограничительные меры на 41 человека — 13 физических и 28 юридических, — с помощью которых РФ сохраняла контроль над предприятием, вредила нашей экономике», — написал Зеленский.

Комбинат «Запорожсталь» входит в компанию «Метинвест» украинского бизнесмена Рината Ахметова. Этот комбинат является одним из самых крупных металлургических предприятий в Европе.

В пятницу, 12 мая, Зеленский на очередной ставке верховного главнокомандующего заслушал доклады министра обороны Алексея Резникова, главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного и министра стратегической промышленности республики Александра Камышина. Отмечается, что время встречи они «сверили все долговременные контракты на поставку боеприпасов и ракет».

Ранее президент Украины сообщил, что контрнаступление ВСУ откладывается, поскольку армии понадобится больше времени для подготовки. «Мы потеряем много людей. Я думаю, что это неприемлемо. Так что нам нужно подождать», — заявил он

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Алевтина Запольская
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