Убившая сына женщина в Москве сфотографировала его тело на телефон

Убившая четырехлетнего сына женщина в Москве сфотографировала его тело на телефон

Подозреваемая в убийстве своего сына на западе Москвы женщина сфотографировала его тело после совершения преступления. Об этом 11 мая сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, фотографию мертвого ребенка обнаружили в ее мобильном телефоне.

Об убийстве четырехлетнего мальчика стало известно 11 мая. На место происшествия соседи вызвали полицейских. Прибывшим сотрудникам правоохранительных органов никто не открывал дверь, поэтому было принято решение ее вскрыть. Они обнаружили тело убитого ребенка и его мать.

Ранее в понедельник, 24 апреля, сообщалось, что на шоссе Фрезер на юго-востоке Москвы нашли тело новорожденного мальчика.