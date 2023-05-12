В Швейцарии опровергли возможность использования активов России для Украины

В Швейцарии заявили о невозможности использования активов ЦБ РФ для восстановления Украины

Руководитель информационной службы государственного секретариата экономики Швейцарии (SECO) Антье Берчи опровергла возможность использования активов Центробанка России для восстановления Украины. Ее слова приводит ТАСС.

Она сообщила о невозможности такого решения и указала, что подобное заявление говорит о неверном толковании пресс-релиза правительства страны от 10 мая.

«В этом пресс-релизе лишь отмечается: "В ЕС продолжаются дискуссии о том, следует ли инвестировать активы российского Центробанка, а вырученные средства использовать для восстановления Украины"», — напомнила Берчи, отметив, что швейцарские власти будут внимательно следить за этими обсуждениями.

Ранее сообщалось, что Швейцария сочла возможным использование резервов Банка России для Украины. «На данный момент ничего не решено. Теоретически это (предоставление средств для восстановления Украины — прим. «Ленты.ру») возможно», — говорил пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш.

Также стало известно, что в Швейцарии хранятся более восьми миллиардов долларов активов ЦБ России. Власти подсчитали, что в настоящее время общая сумма резервов и активов составляет около 7,4 миллиарда швейцарских франков.

