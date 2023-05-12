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19:10, 12 мая 2023Наука и техника

В России запустят производство чипов для сим-карт

«Ъ»: серийный выпуск отечественных чипов для сим-карт наладят к 2024 году

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В России намерены наладить производство чипов для сим-карт. Об этом сообщает «Коммерсант» («Ъ»).

По словам источника газеты, 5 мая в аппарате замглавы Минцифры Андрея Заренина обсудили вопросы перспектив производства сим-карт с российской криптографией. По информации другого источника, производство чипов для сим-карт решил запустить зеленоградский завод «Микрон». Серийный выпуск оборудования запланировали к 2024 году.

«Специализированный чип для сим-карт на базе одной из платформ под серийное производство уже разрабатывается, а ПО тестируют операторы», — подтвердили сообщения о запуск в «Микроне». По словам представителей завода, отечественный чип будет выпускаться на топологических нормах 180 и 90 нанометров.

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В разговоре с изданием близкий к правительству собеседник заметил, что годовая потребность российских операторов составляет 70-100 миллионов сим-карт, тогда как «Микрон» при полной загрузке сможет выпускать не больше 20 миллионов.

Опрошенные представители операторов также настороженно отнеслись к проекту. «Важно понимать, как это будет работать на действующей сети связи, а пока такого понимания нет», — отметили в «Вымпелкоме». В одной из компаний «Ъ» сообщили, что идея с российской криптографией «нереализуема в ближайшие несколько лет», так как для этого необходимо модернизировать оборудование.

В июне 2022 года стало известно, что крупнейшие мобильные операторы России начали брать плату за сим-карту при заключении контракта на услуги связи. Представители одного из провайдеров объяснили, что изменения обусловлены увеличением затрат компании на предоставление услуг.

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Андрей Ставицкий
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