Тарасова оценила отмену отстранения Паралимпийского комитета России

Тарасова отказалась называть восстановление Паралимпийского комитета России в МПК победой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила восстановление членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в Международном паралимпийском комитете (МПК). Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Тарасова отказалась называть данное решение победой. «Это только хороший сдвиг», — указала она.

12 мая апелляционный трибунал МПК отменил отстранение ПКР. В России заявили, что будут прорабатывать варианты дальнейшей юридической защиты прав спортсменов в вопросе допуска к международным соревнованиям.

Ранее МПК отказался допустить российских спортсменов к соревнованиям на Играх 2022 года. Изначально отечественным спортсменам разрешили выступать в нейтральном статусе, но затем решение изменили.