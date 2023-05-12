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05:53, 12 мая 2023Культура

Вышел первый трейлер спин-оффа «Ходячих мертвецов»

Вышел первый трейлер сериала «Ходячие мертвецы. Мертвый город»

Вышел первый трейлер сериала «Ходячие мертвецы. Мертвый город». Видеоролик доступен на YouTube.

В четвертом спин-оффе кинофраншизы главные роли исполнили Лорен Коэн и Джеффри Морган. Премьера сериала состоится 18 июня.

Съемки сериала проходили с июля по октябрь 2022 года. Всего снято шесть эпизодов.

«Ходячие мертвецы» — американский постапокалиптический телесериал, основанный на одноименных комиксах. Премьера состоялась 31 октября 2010 года. Создатель сериала, Фрэнк Дарабонт, известен экранизациями романов Стивена Кинга, в числе которых «Побег из Шоушенка» и «Зеленая миля».

Ранее сообщалось, что один из создателей «Теории большого взрыва» и «Детства Шелдона» Чак Лорри работает над еще одним комедийным сериалом, действия которого происходят во вселенной шоу. Предполагается, что участники прошлых проектов могут появиться в эпизодах в качестве гостей.

Марина Совина
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