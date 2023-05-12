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12:17, 12 мая 2023Силовые структуры

Российского блогера арестовали на два месяца за призывы ударить по Кремлю

В Челябинске арестовали блогера, призывавшего во время стрима Украину ударить по Кремлю

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Тракторозаводский районный суд Челябинска арестовал местного блогера Алаласа Алаласовича, задержанного сотрудниками ФСБ за призывы к террористической деятельности. Об этом сообщает РИА Новости.

Он будет находиться в СИЗО в течение двух месяцев.

По версии следствия, блогер в прямом эфире своих стримов призывал украинских военных к совершению теракта в России. В частности, он заявлял, что Украина должна нанести удар по Кремлю. Трансляции сразу после их завершения мужчина удалял.

Ранее сообщалось, что в ночь на 3 мая два беспилотника попытались нанести удар по резиденции президента России в Кремле. Налет был отражен с помощью систем радиолокационной борьбы, на сайте главы государства атаку назвали терактом и попыткой покушения на Владимира Путина, которого в тот момент не было в Москве.

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Елизавета Новикова
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