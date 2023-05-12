В Славянске-на-Кубани благоустроят экотропы

В Славянске-на-Кубани создадут экотропы и смотровые площадки на набережной озера Толока

В Славянске-на-Кубани благоустроят набережную озера Толока. Подробности проекта публикует KP.RU.

По информации издания, в рамках строительства создадут новые экотропы, а также смотровые площадки и места для отдыха. Помимо этого, запланировано освещение территории. Известно, что работы проведут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Всего на благоустройство из федерального бюджета выделили 95 миллионов рублей. Отмечается, что за данный проект голосовали горожане, они же выбирали необходимые для них объекты на территории. На данный момент работы выполнены на 18 процентов, объект планируют завершить к концу 2023 года.

Согласно материалу, дизайн-проект реконструкции стал одним из победителей Всероссийского конкурса. В нем принимают участие города с численностью населения до 200 тысяч человек и исторические поселения федерального и регионального значения.

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