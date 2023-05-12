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00:49, 12 мая 2023Мир

Трамп обжаловал вердикт по делу о попытке изнасилования журналистки

Дональд Трамп обжаловал вердикт суда по делу о попытке изнасилования журналистки Кэрролл
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brian Snyder / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп подал апелляцию на вердикт американского суда по делу о попытке изнасилования писательницы и журналистки Джин Кэрролл. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ из судебной базы.

«Настоящим уведомляем, что обвиняемый Дональд Джон Трамп подает жалобу в Апелляционный суд США Второго округа на решение по связанному с ним делу от 11 мая 2023 года», — говорится в документе.

Ранее стало известно, что суд в США признал бывшего американского лидера виновным по делу о попытке изнасилования журналистки и писательницы Джин Кэрролл.

Присяжные пришли к выводу, что политик домогался ее весной 1996 года, однако не совершил изнасилования, в котором его обвиняли первоначально. Трампу присудили выплату компенсации в размере двух миллионов долларов, а также три миллиона долларов за клевету в отношении истицы и за ущерб ее репутации.

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Марина Совина
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