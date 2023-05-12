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05:35, 12 мая 2023Забота о себе

Врач перечислила симптомы синдрома хронической усталости

«Известия»: врач Михалева назвала слабость и утомляемость симптомами хронической усталости

Фото: Unsplash

Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева в беседе с «Известиями» перечислила симптомы синдрома хронической усталости.

По словам Михалевой, чаще всего это состояние встречается в возрасте 40–59 лет. Однако женщины во всех возрастных категориях более подвержены этому заболеванию — составляя 60–85 процентов от числа заболевших.

Основными проявлениями такого состояния являются слабость и утомляемость, заявила врач. Также болезнь может сопровождаться нарушением внимания, рассеянностью, болями в области сердца, живота и спины, снижением памяти, тахикардией и другими симптомами.

Ранее терапевт Александр Лаврищев рассказал, что спровоцировать отравление на даче может употребление в пищу немытой зелени с грядки и еще двух популярных продуктов.

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Юлия Мискевич
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