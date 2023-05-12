В Россию собрались вернуть филиалы иностранных банков

Зампред ЦБ Гузнов заявил о подготовке разрешения открывать филиалы иностранных банков в РФ

Банк России готовит законопроект о разрешении иностранным банкам открывать филиалы в стране, что было запрещено в 2013 году. Об этом на Петербургском международном юридическом форуме заявил статс-секретарь — заместитель председателя регулятора Алексей Гузнов, передает ТАСС.

По его словам, в ближайшее время документ собираются вынести на публичное обсуждение. Пока же идет внутриведомственное согласование, в том числе учитывается наличие модели, которая позволяет открывать филиалы страховым компаниям.

Гузнов заметил, что возвращение такой нормы связано с интересом, который к открытию филиалов проявляют иностранные партнеры, в первую очередь из стран БРИКС и ЕАЭС. Впрочем, он отметил, что заинтересованность пока есть только на словах, для ее реализации необходимо создать оптимальную правовую среду.

Десять лет назад запрет на филиалы иностранных банков через изменения в соответствующих законах связали с теми конкурентными преимуществами, что получали такие структуры. В ЦБ объясняли, что филиалы могли не отчислять средства в фонды обязательного резервирования, не должны были отчитываться перед регулятором в российской и международной системах бухгалтерского учета. Как проблему предлагает решить новое регулирование, не уточняется.

Ранее австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) закрыла корреспондентские счета всех российских банков, кроме собственной дочерней компании. Такое решение было принято после просьбы Европейского Центробанка (ЕЦБ) предоставить план действий по сворачиванию бизнеса, продаже или закрытию подразделения в России. В Австрии оценили такую настойчивость как необоснованное вмешательство, однако указали, что рассматривают возможность «контролируемого выхода» и уже сокращают кредитование.