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10:23, 12 мая 2023Россия

На тушение пожара в Дзержинском направили два вертолета

Заммэра Москвы Бирюков сообщил об отправке двух вертолетов на тушение пожара в Дзержинском

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Два пожарных вертолета были направлены на тушение возгорания на складе покрышек в подмосковном Дзержинском. Об этом сообщил заместитель мэры Москвы Петр Бирюков, его слова приводит ТАСС.

«Два пожарных вертолета Московского авиацентра направлены для оказания помощи в тушении пожара в подмосковном Дзержинском», — сказал заммэра столицы.

В свою очередь, РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС сообщило, что площадь возгорания увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров.

О возгорании на складских помещениях в Дзержинском стало известно утром 12 мая. На появившихся кадрах видны огромные клубы черного дыма, возвышающиеся над промзоной. Отмечается, что дым заметен за несколько километров.

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Никита Абрамов
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