Встречу Байдена с лидерами конгресса США по госдолгу отложили

Washington Post: встречу Байдена и лидеров конгресса по вопросу госдолга отложили

Запланированная на 12 мая встреча с участием президента США Джо Байдена и лидеров конгресса по вопросу повышения потолка госдолга отложена до следующей недели. Причины такой задержки не раскрываются, как и то, кто выступил инициатором переноса, пишет Washington Post.

В четверг днем представители конгресса и администрации США провели техническую встречу. На ней обсуждались параметры будущего соглашения касательно проблемы повышения потолка государственного долга.

9 мая президент Байден встретился с лидерами конгресса в Белом доме, чтобы обсудить вопрос повышения потолка госдолга. Однако, как сообщил по итогам собрания спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти, никаких подвижек достигнуто не было.

Политик рассказал, что участники собрания лишь повторили свои позиции, и он не заметил никакого продвижения. Джо Байден предложил конгрессменам снова встретиться по этому вопросу.

В апреле Маккарти заявил, что американский госдолг можно сравнить с тикающей бомбой, которая взорвется из-за отсутствия ответственных действий. По его мнению, Джо Байден «ничего не сделал» для решения данной проблемы.