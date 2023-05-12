Российский водитель умер около пункта пропуска на границе с Китаем

Chita.ru: водитель из Забайкальского края умер около пункта пропуска на границе с Китаем

Водитель из Могойтуйского района Забайкальского края умер около пункта пропуска на границе с Китаем. Об этом сообщил изданию Chita.ru источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник портала пояснил, что 65-летнего россиянина без признаков жизни обнаружили в машине 8 мая. На трупе в селе Староцурухайтуй не было выявлено признаков насильственной смерти.

Позже в пресс-службе УМВД Забайкалья пояснили, что по факту происшествия организована проверка. Глава села подтвердила, что погибший пытался пересечь границу. Она добавила, что местные жители заметили, как мужчина падал из авто.

28 апреля сообщалось, что в Алтайском крае в реке Корболихе обнаружили автомобиль, внутри которого находились трое погибших.

До этого пьяная жительница Башкирии за рулем ВАЗ-2114 с тремя пассажирами съехала в Ямашлинское водохранилище.