Задержание сотрудниками ФСБ жителя Крыма за госизмену попало на видео

ФСБ показала видео задержания подозреваемого в госизмене 34-летнего жителя Крыма

Задержание 34-летнего жителя Республики Крым, подозреваемого в госизмене, попало на видео. Запись в пятницу, 12 мая, со ссылкой на ЦОС ФСБ России публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как сотрудники спецслужбы заходят в частный дом и задерживают хозяина, а позже выводят его из жилища и надевают ему наручники. Затем подозреваемого сажают в служебный автомобиль. Силовики изучили его ноутбук. Также на видео показано, как мужчину доставляют в Лефортовский районный суд Москвы.

По данным ФСБ, задержанный с помощью чат-бота в Telegram передавал на Украину разведданные о движении российской военной техники. В частности, он отправил видеозаписи перемещения воинского эшелона с военной техникой в направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО).

Уточняется, что украинские солдаты воспользовались полученной информацией для нанесения ракетных ударов.