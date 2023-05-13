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16:53, 13 мая 2023Спорт

Боец UFC рассказал об измене жены с его лучшим другом в день свадьбы

Боец UFC Тим Эллиот рассказал, что жена изменила ему в день свадьбы с его лучшим другом

Фото: Christine Olsson / Reuters

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тим Эллиот в Twitter рассказал, что жена Джина Мазани изменила ему в день свадьбы с его лучшим другом.

Спортсмен разместил в социальных сетях снимок с бракосочетания, назвав его мерзким. Он указал на то, что на фото запечатлен его бывший друг Кевин Крум с микрофон в руке. «Моя жена изменила мне с ним в ту же ночь! У них были отношения на протяжении всего нашего брака. С Джиной Мазани», — написал Эллиот.

Эллиот провел 35 боев в смешанных единоборствах, в которых одержал 22 победы, потерпел 12 поражений, еще один поединок с его участием закончился вничью. Мазани выиграла 7 из 14 проведенных поединков.

В мае 2022 года футболист из Великобритании, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что изменил жене, а она вычислила это неожиданным способом, о котором он не подумал. Женщина проверила записи, которые делала камера видеонаблюдения в дверном звонке, во время ее отсутствия.

Анастасия Борисова
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