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13:51, 13 мая 2023Россия

Командир «Ахмата» заявил о невозможности Киева изменить ход действий СВО

Командир «Ахмата» Алаудинов заявил, что Киев не сможет изменить ход военных действий СВО

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Киев не сможет изменить ход специальной военной операции (СВО) России на Украине, заявил помощник главы Чечни и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. О невозможности Украины повлиять на ход действий он высказался в своем Telegram-канале.

Он отметил, что, несмотря на поддержку Украины Европой, войска России также не беззащитны. «Но давайте посмотрим правде в глаза: не могут дать Украине такого количества ракет, которое могло бы поменять исход войны. Да, враг получит n-количество ракет, он ударит по определенным участкам. Но мы-то тоже не кукурузу охраняем», — написал командир «Ахмата».

Кроме того, добавил Алаудинов, «новые танки, доставленные на Украину, горят так же эффектно, как и прежние», а их поддержание и обслуживание потребует значительных затрат со стороны Украины, которая понесла серьезные потери.

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Алиса Дмитриева
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