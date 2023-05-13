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22:09, 13 мая 2023Бывший СССР

Зеленский прокомментировал атаку беспилотников на Кремль

Зеленский заявил, что Украина не стояла за атакой беспилотников на Кремль
СюжетАтака беспилотников на Кремль

Фото: Goballookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что Киев якобы не несет ответственность за атаку беспилотников на Кремль. Об этом он сказал в эфире итальянского телеканала Rai1.

«Это точно не наш дрон. Мы знаем, что упало. Мы не запускали никаких беспилотников», — сказал украинский лидер.

По словам Зеленского, российские руководство хочет, чтобы общество знало, что за атакой стоял Киев. «Если бы беспилотник запустили мы, мы бы сказали. Нам не страшно это признать», — утверждает он.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют имеющееся у них вооружение исключительно в оборонительных целях. Об этом президент республики Владимир Зеленский заявил во время беседы с журналистами в Одесской области

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Екатерина Подвигина
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