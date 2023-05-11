Песков назвал Украину спонсором терроризма. В Кремле сочли попытку атаки со стороны Киева нападением на президента

Песков заявил, что атакой на Кремль Украина поставила себя в ряд спонсоров терроризма

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал Украину спонсором терроризма за попытку атаки на Кремль в беседе с телеканалом ATV Республики Сербской.

Песков напомнил, что попытка атаки была совершена с помощью двух беспилотников. «Здесь резиденция президента РФ, и фактически мы это нападение можем рассматривать как попытку террористического нападения на главу российского государства», — заявил он. По его словам, случившееся «тревожно и неприемлемо».

Мы считаем, что Украина таким образом практически сама себя поставила в ряд государств-спонсоров терроризма, даже не в правовом смысле, а фактически Дмитрий Песков Официальный представитель Кремля

Атака беспилотников на Кремль произошла в ночь на 3 мая. Владимир Путин в это время находился в Ново-Огареве. В то же время, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров отверг причастность Киева к произошедшему.

Песков также объяснил действия России на Украине

В ходе интервью Песков также объяснил, что Россия не ведет войну на Украине, так как она означает полное уничтожение инфраструктуры и городов. «Мы этого не делаем. Мы пытаемся сохранять инфраструктуру и мы пытаемся сохранять человеческие жизни», — отметил он.

Вы скажете, почему русские так медленно действуют? Потому что русские не ведут войну Дмитрий Песков Официальный представитель Кремля

Кроме того, представитель Кремля назвал Запад фактическим участником конфликта. По его словам, в момент начала СВО трудно было себе представить, что НАТО, США и Европа «сначала косвенно, а потом напрямую» в него вмешаются. Он пояснил, что речь идет о поставках Киеву западных вооружений, боеприпасов и финансовых средств.

При этом Россия изучает вооружения западного производства, применяемые Киевом. Песков отметил, что у стран Запада есть «хорошее оружие», есть то, которое не соответствует условиям, а также — «очень опасное» и «высокотехнологичное».

Песков оценил вероятность применения ордера МУС против Путина

Говоря о решении Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на «арест» Владимира Путина, Песков заявил, что об этом «трудно даже помыслить». Он подчеркнул, что Россия является одной из крупнейших стран мира и одной из крупнейших ядерных держав. «Трудно себе представить, что кто-то хотя бы серьезно задумается о том, чтобы этот ордер применить в отношении президента Российской Федерации», — сказал представитель Кремля.

Песков напомнил, что Россия не является страной-участницей Римского статута и не признает решения МУС, «как и многие другие страны». «В данной ситуации считаем, что этот международный орган по сути представляет собой марионетку в руках так называемого коллективного Запада, который использует его для своих целей, чтобы еще больше усилить давление на нашу страну», — добавил он.

МУС выдал ордер на «арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой 17 марта. Принятое решение якобы связано с «незаконным вывозом детей» с Украины.

