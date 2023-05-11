Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:35, 11 мая 2023Россия

Песков назвал Украину спонсором терроризма. В Кремле сочли попытку атаки со стороны Киева нападением на президента

Песков заявил, что атакой на Кремль Украина поставила себя в ряд спонсоров терроризма
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал Украину спонсором терроризма за попытку атаки на Кремль в беседе с телеканалом ATV Республики Сербской.

Песков напомнил, что попытка атаки была совершена с помощью двух беспилотников. «Здесь резиденция президента РФ, и фактически мы это нападение можем рассматривать как попытку террористического нападения на главу российского государства», — заявил он. По его словам, случившееся «тревожно и неприемлемо».

Мы считаем, что Украина таким образом практически сама себя поставила в ряд государств-спонсоров терроризма, даже не в правовом смысле, а фактически

Дмитрий ПесковОфициальный представитель Кремля

Атака беспилотников на Кремль произошла в ночь на 3 мая. Владимир Путин в это время находился в Ново-Огареве. В то же время, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров отверг причастность Киева к произошедшему.

Песков также объяснил действия России на Украине

В ходе интервью Песков также объяснил, что Россия не ведет войну на Украине, так как она означает полное уничтожение инфраструктуры и городов. «Мы этого не делаем. Мы пытаемся сохранять инфраструктуру и мы пытаемся сохранять человеческие жизни», — отметил он.

Вы скажете, почему русские так медленно действуют? Потому что русские не ведут войну

Дмитрий ПесковОфициальный представитель Кремля

Кроме того, представитель Кремля назвал Запад фактическим участником конфликта. По его словам, в момент начала СВО трудно было себе представить, что НАТО, США и Европа «сначала косвенно, а потом напрямую» в него вмешаются. Он пояснил, что речь идет о поставках Киеву западных вооружений, боеприпасов и финансовых средств.

При этом Россия изучает вооружения западного производства, применяемые Киевом. Песков отметил, что у стран Запада есть «хорошее оружие», есть то, которое не соответствует условиям, а также — «очень опасное» и «высокотехнологичное».

Песков оценил вероятность применения ордера МУС против Путина

Говоря о решении Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на «арест» Владимира Путина, Песков заявил, что об этом «трудно даже помыслить». Он подчеркнул, что Россия является одной из крупнейших стран мира и одной из крупнейших ядерных держав. «Трудно себе представить, что кто-то хотя бы серьезно задумается о том, чтобы этот ордер применить в отношении президента Российской Федерации», — сказал представитель Кремля.

Материалы по теме:
Украинские дроны попытались атаковать Кремль. Россия назвала это попыткой покушения на Путина и допустила ответные меры
Украинские дроны попытались атаковать Кремль. Россия назвала это попыткой покушения на Путина и допустила ответные меры
3 мая 2023
Муляжи гранат, дроны над Кремлем и выдуманные теракты. Кто и зачем пытается посеять панику среди россиян?
Муляжи гранат, дроны над Кремлем и выдуманные теракты.Кто и зачем пытается посеять панику среди россиян?
4 мая 2023

Песков напомнил, что Россия не является страной-участницей Римского статута и не признает решения МУС, «как и многие другие страны». «В данной ситуации считаем, что этот международный орган по сути представляет собой марионетку в руках так называемого коллективного Запада, который использует его для своих целей, чтобы еще больше усилить давление на нашу страну», — добавил он.

МУС выдал ордер на «арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой 17 марта. Принятое решение якобы связано с «незаконным вывозом детей» с Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Песков назвал Украину спонсором терроризма. В Кремле сочли попытку атаки со стороны Киева нападением на президента
В Совфеде прокомментировали просьбу немецких фермеров к России
Вероятность встречи главы Пентагона и министра обороны Китая оценили
В США оценили вероятность преследования Байдена из-за сомнительных доходов
Соловьев возмутился приезду Пугачевой в Россию
16-летняя дочь Глюкозы заявила о желании жить в «однушке» без родителей
Экс-глава «Мотор сич» попросил включить его в список обмена с Россией
Украине предсказали возможную потерю ближайшего союзника
В Москве арестовали студента за чтение книги с солдатом СС на обложке
В России предложили разрешить тратить маткапитал на оплату детских спортсекций
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.