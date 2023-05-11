Песков назвал Украину спонсором терроризма. В Кремле сочли попытку атаки со стороны Киева нападением на президента
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал Украину спонсором терроризма за попытку атаки на Кремль в беседе с телеканалом ATV Республики Сербской.
Песков напомнил, что попытка атаки была совершена с помощью двух беспилотников. «Здесь резиденция президента РФ, и фактически мы это нападение можем рассматривать как попытку террористического нападения на главу российского государства», — заявил он. По его словам, случившееся «тревожно и неприемлемо».
Мы считаем, что Украина таким образом практически сама себя поставила в ряд государств-спонсоров терроризма, даже не в правовом смысле, а фактически
Атака беспилотников на Кремль произошла в ночь на 3 мая. Владимир Путин в это время находился в Ново-Огареве. В то же время, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров отверг причастность Киева к произошедшему.
Песков также объяснил действия России на Украине
В ходе интервью Песков также объяснил, что Россия не ведет войну на Украине, так как она означает полное уничтожение инфраструктуры и городов. «Мы этого не делаем. Мы пытаемся сохранять инфраструктуру и мы пытаемся сохранять человеческие жизни», — отметил он.
Вы скажете, почему русские так медленно действуют? Потому что русские не ведут войну
Кроме того, представитель Кремля назвал Запад фактическим участником конфликта. По его словам, в момент начала СВО трудно было себе представить, что НАТО, США и Европа «сначала косвенно, а потом напрямую» в него вмешаются. Он пояснил, что речь идет о поставках Киеву западных вооружений, боеприпасов и финансовых средств.
При этом Россия изучает вооружения западного производства, применяемые Киевом. Песков отметил, что у стран Запада есть «хорошее оружие», есть то, которое не соответствует условиям, а также — «очень опасное» и «высокотехнологичное».
Песков оценил вероятность применения ордера МУС против Путина
Говоря о решении Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на «арест» Владимира Путина, Песков заявил, что об этом «трудно даже помыслить». Он подчеркнул, что Россия является одной из крупнейших стран мира и одной из крупнейших ядерных держав. «Трудно себе представить, что кто-то хотя бы серьезно задумается о том, чтобы этот ордер применить в отношении президента Российской Федерации», — сказал представитель Кремля.
Песков напомнил, что Россия не является страной-участницей Римского статута и не признает решения МУС, «как и многие другие страны». «В данной ситуации считаем, что этот международный орган по сути представляет собой марионетку в руках так называемого коллективного Запада, который использует его для своих целей, чтобы еще больше усилить давление на нашу страну», — добавил он.
МУС выдал ордер на «арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой 17 марта. Принятое решение якобы связано с «незаконным вывозом детей» с Украины.