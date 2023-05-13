Опубликовано видео с места падения вертолета в Брянской области

Очевидцы опубликовали кадры с места падения вертолета в Клинцах Брянской области

Очевидцы опубликовали видео с места падения вертолета в Клинцах Брянской области. Кадры появились в Telegram-канале «Подслушано в Клинцах».

На видео заметно, что обломки вертолета догорают на лесной поляне. Лопасти воздушного судна упали на жилой участок.

О падении вертолета сообщили ранее источники в экстренных службах. Информация о пострадавших, а также о принадлежности вертолета в настоящее время устанавливается. По предварительным данным, воздушное судно упало из-за загоревшегося двигателя.