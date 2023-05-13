Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Эмиль Руусувуори
Сегодня
21:15 (Мск)
Даниил Медведев
Рим (м)
Андрей Рублёв
2:0
Завершен
Алекс Молчан
Рим (м)
Зенит
2:2
Завершен
Краснодар
МИР Российская Премьер-лига|27-й тур
Челси
2:2
Завершен
Ноттингем Форест
Англия - Премьер-лига|36-й тур
ЦСКА
3:0
Завершен
Торпедо М
МИР Российская Премьер-лига|27-й тур
20:55, 13 мая 2023Спорт

ЦСКА разгромил аутсайдера РПЛ

ЦСКА одержал победу над «Торпедо» со счетом 3:0 в матче 27-го тура РПЛ

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

ЦСКА одержал победу над «Торпедо» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась с разгромным счетом 3:0 в пользу армейцев. В составе победителей забитыми мячами отметились Иван Обляков и Федор Чалов, оформивший дубль.

Таким образом, после 27 игр ЦСКА сохранил второе место в турнирной таблице чемпионата, набрав 54 очка. «Торпедо» остается аутсайдером чемпионата страны и располагается на последнем 16-м месте, имея в активе 13 очков. По итогу сезона команда покинет РПЛ и будет выступать в Первой лиге.

В следующем туре «Торпедо» 20 мая дома сыграет против «Динамо». Днем позднее ЦСКА в гостях сыграет со «Спартаком».

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Командир спецназа «Ахмат» заявил об активизации ВСУ на некоторых участках фронта
Москвичка начала поиски потерявшего в метро кошелек с сотнями евро человека
ЦСКА разгромил аутсайдера РПЛ
Зеленский пригласил Папу Римского присоединиться к украинской «формуле мира»
В РФС высказались о товарищеских матчах сборной России
Известный музыкант рассказал о своей татуировке в виде хачапури
Количество умерших от голода адептов кенийской секты достигло 201 человека
Захар Прилепин обратился к заказчикам своего убийства
Российский боец рассказал о гонораре за дебютный бой в UFC
Назван самый жаркий день на следующей неделе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.