ЦСКА разгромил аутсайдера РПЛ

ЦСКА одержал победу над «Торпедо» со счетом 3:0 в матче 27-го тура РПЛ

ЦСКА одержал победу над «Торпедо» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась с разгромным счетом 3:0 в пользу армейцев. В составе победителей забитыми мячами отметились Иван Обляков и Федор Чалов, оформивший дубль.

Таким образом, после 27 игр ЦСКА сохранил второе место в турнирной таблице чемпионата, набрав 54 очка. «Торпедо» остается аутсайдером чемпионата страны и располагается на последнем 16-м месте, имея в активе 13 очков. По итогу сезона команда покинет РПЛ и будет выступать в Первой лиге.

В следующем туре «Торпедо» 20 мая дома сыграет против «Динамо». Днем позднее ЦСКА в гостях сыграет со «Спартаком».