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01:49, 13 мая 2023Мир

Швед посчитал бывшую одноклассницу российским агентом и убил ее мать

Aftonbladet: швед посчитал бывшую одноклассницу российским агентом и зарезал ее мать

Фото: Larsson Rosvall / Globallookpress.com

Житель шведского города Эребру напал на бывшую одноклассницу, заподозрив в ней российского агента и зарезал ее мать, пишет газета Aftonbladet.

Как уточнило издание, инцидент произошел еще в феврале, но известно об убийстве стало только сейчас. 26-летний мужчина напал на 25-летнюю знакомую и ее 50-летнюю мать в квартире. Обе женщины получили сильные ножевые ранения. Мать девушку скончалась от полученных травм. На месте преступления злоумышленник оставил записку со словами «Слава Украине».

«Теперь мужчине предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство», — пишет газета. Обвиняемый во время допроса заявил, что считает бывшую одноклассницу российским агентом. По его словам, он хотел убедить ее отказаться от работы. Мужчина заявил, что девушка напала на него с ножом, а он был вынужден защищаться.

Ранее любовник задушил 47-летнюю сотрудницу российского детсада за упрек в дорогих подарках. На допросе подозреваемый отрицал свою вину, но в итоге признался, добавив, что женщина поддерживала его материально, делала ему дорогие подарки и в роковой вечер упрекнула его в этом.

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Марина Совина
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