Губернатор Севастополя предупредил о звуках выстрелов в городе
Губернатор Севастополя Развожаев сообщил, что в городе будет слышна стрельба
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе будут слышны звуки стрельбы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам Развожаева, звуки выстрелов, на которые могут обратить внимание севастопольцы, связаны с упражнениями военнослужащих Черноморского высшего военно-морского училища.
«Ориентировочно тренировка продлится до 19:00», — предупредил глава Севастополя.
Из-за близости города к зоне боевых действий Развожаев регулярно предупреждает жителей Севастополя о запланированных учениях и стрельбах.
Вооруженные силы Украины регулярно пытаются атаковать Крым и Севастополь с беспилотников. Последняя из таких атак произошла в конце апреля.