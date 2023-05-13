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17:50, 13 мая 2023Россия

Губернатор Севастополя предупредил о звуках выстрелов в городе

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил, что в городе будет слышна стрельба

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе будут слышны звуки стрельбы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Развожаева, звуки выстрелов, на которые могут обратить внимание севастопольцы, связаны с упражнениями военнослужащих Черноморского высшего военно-морского училища.

«Ориентировочно тренировка продлится до 19:00», — предупредил глава Севастополя.

Из-за близости города к зоне боевых действий Развожаев регулярно предупреждает жителей Севастополя о запланированных учениях и стрельбах.

Вооруженные силы Украины регулярно пытаются атаковать Крым и Севастополь с беспилотников. Последняя из таких атак произошла в конце апреля.

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Марк Леонов
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