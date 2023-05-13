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19:37, 13 мая 2023Спорт

Российский боец рассказал о гонораре за дебютный бой в UFC

Российский боец Алискеров рассказал, что получил за дебютный бой в UFC 20 тысяч долларов

Фото: Ed Mulholland / Reuters

Российский боец смешанного стиля (MMA) Икрам Алискеров рассказал о гонораре за дебютный бой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Его слова передает «Матч ТВ».

Алискеров поделился, что получил за поединок 20 тысяч долларов: десять тысяч за выход и десять тысяч за победу. «30 процентов оттуда удержали, 20 процентов — менеджеру и залу. Почти половина уходит. Сумма же небольшая, ее можно с собой [в Россию] привезти наличными», — отметил он.

7 мая Алискеров победил американца Фила Хоуса на турнире UFC 288. Россиянин нокаутировал соперника в первом раунде.

Алискеров подписал контракт с UFC в сентябре 2022-го после победы в отборочном шоу Dana White’s Contender Series. В поединке, который прошел в Лас-Вегасе, он оказался сильнее бразильца Марио де Соуза.

Всего Алискеров одержал 14 побед. Единственное поражение в карьере он потерпел в поединке с Хамзатом Чимаевым в апреле 2019 года.

Дарья Коршунова
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