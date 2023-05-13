«Урал» вырвал победу у «Оренбурга» в матче РПЛ

«Урал» победил «Оренбург» в матче РПЛ со счетом 2:1, автогол у Кирилла Капленко

Екатеринбургский «Урал» одержал победу над «Оренбургом» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Екатеринбурге на Central Stadium и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 62-й минуте счет открыл полузащитник «Урала» Александр Юшин. На 83-й минуте счет сравнял нападающий Владимир Обухов. На 89-й минуте нападающий оренбуржцев Кирилл Капленко отличился автоголом. Таким образом, «Урал» вырвал победу у соперника.

В итоге после 27 матчей «Оренбург» располагается на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 39 очков. «Урал» занимает 11-е место, набрав 30 очков. Чемпионом досрочно стал петербургский «Зенит» с 64 очками.

В следующем туре «Урал» на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов» 21 мая. «Оренбург» днем ранее примет «Зенит».