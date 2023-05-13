США обсудили с Украиной зерновую сделку

Постпред США при ООН Томас-Гринфилд обсудила с главой МИД Украины Кулебой зерновую сделку

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд провела телефонный разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, в ходе которого они обсудили ситуацию с зерновой сделкой, рассказали в постпредстве. Об этом сообщает РИА Новости.

«Посол Томас-Гринфилд и министр иностранных дел Кулеба обсудили важность черноморской зерновой инициативы», — сказано в сообщении.

Отмечается, что зерновая сделка сильно помогла в вопросе обеспечения поставок продовольствия тем, кто в нем нуждается, а также в стабилизации мировых рынков. Помимо этого американский постпред отметила готовность Вашингтона продолжать оказывать Киеву помощь.

Ранее стало известно, что участники переговоров в Стамбуле по зерновой сделке хотят ее продлить, ограничив возможности России пользоваться зерновым коридором. Уточняется, что вопрос продления зерновой сделки является «критическим» для турецкой стороны в контексте приближающихся президентских выборов.