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12:59, 14 мая 2023Россия

Часть дрона нашли вблизи военного аэродрома в российском приграничном регионе

Shot: хвостовую часть дрона нашли в пяти километрах от военного аэродрома под Курском

Фото: Ian Baldwin / Unsplash

Хвостовую часть дрона нашли в пяти километрах от военного аэродрома в поселке Халино Курской области. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По информации авторов поста, к хвосту беспилотника была прикреплена стропа от парашюта. Принадлежность дрона пока неизвестна. Пострадавших и разрушений нет.

Отмечается, что военный аэродром, рядом с которым нашли часть дрона, находится примерно в 130 километрах от государственной границы.

Ранее сообщалось, что охранники нефтебазы в Брянской области во время ночного обхода нашли между резервуарами воронки от снарядов, предположительно сброшенных беспилотниками Вооруженных сил Украины. Утечки и возгорания вследствие атаки на объект не последовало. Пострадавших нет.

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Зураб Дарахвелидзе
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