Стало известно об атаке ВСУ на нефтебазу в российском приграничном регионе

Shot: ВСУ атаковали нефтебазу в Клинцах Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали нефтебазу в Клинцах Брянской области. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Предварительно, украинский беспилотник сбросил на территорию нефтебазы два снаряда, которые упали между резервуарами, сообщает автор поста. Воронки диаметром 10 сантиметров обнаружили во время ночного обхода охранники.

По данным канала, резервуары не были заполнены нефтепродуктами. Утечки и возгорания за атакой не последовало. Пострадавших нет.