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14:09, 14 мая 2023Путешествия

Недовольный едой пассажир самолета попытался ворваться к пилоту и пошел под суд

Пассажир рейса American Airlines в Майами пошел под суд из-за нападения на стюардессу

Фото: Pavel Skopets / Shutterstock / Fotodom

Пассажир рейса American Airlines оказался недоволен бортовой едой, попытался ворваться в кабину пилота и напал на стюардессу. В результате мужчина пошел под суд, сообщает The Daily Beast.

Уточняется, что инцидент произошел в самолете, следовавшем из Бриджтауна, Барбадос, в Майами, Южная Флорида. Спустя два часа после вылета пассажир Роберт Дэвид Круаза пожаловался бортпроводнику на вегетарианское меню, после чего заявил, что стюардесса была с ним груба.

Разъяренный мужчина потребовал разговора с пилотом по поводу некачественного обслуживания на борту. Дебошир покинул свое кресло и попытался проникнуть в кабину к командиру воздушного судна, пока члены экипажа упрашивали его вернуться на место. В ходе споров он несколько раз толкнул бортпроводницу в плечо. В результате одному из пассажиров пришлось посадить Круаза на сиденье. Оставшуюся часть полета он продолжал жаловаться на стюардесс. После приземления самолета дебошир был задержан. В суде он признал себя виновным в нападении.

Ранее разгневанный пассажир авиакомпании United Airlines набросился на стюардессу из-за просьбы занять свое место и попал на видео. Очевидцы отмечают, что мужчина невнятно разговаривал. Дебошира удерживали два человека, чтобы тот не навредил стюардессе.

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Зарина Дзагоева
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